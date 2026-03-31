Ягудин двумя словами описал Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин после шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет» восхитился Евгением Плющенко, передает РИА Новости.

«Он феномен, триумфатор. Единственный фигурист, обладающий четырьмя медалями Олимпиады. Его выступления — это эталон, а воля — легенда. Человек обыграл всех. Спорт и Евгений Плющенко — это один единый организм», — заявил Ягудин.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы.

Во время своей карьеры фигуристы считались непримиримыми соперниками. Вместе они начали заниматься у Алексея Мишина, однако в 1998 году Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой, которая привела его к олимпийской медали.