ISU вынес вердикт по штрафу британских фигуристов на ЧМ

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе результаты соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ISU.

Ранее ТАСС сообщал, что Федерация фигурного катания Великобритании оспорит результаты чемпионата мира в танцах на льду. В произвольном танце британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон получили два балла снижения за "недопустимый элемент", из-за чего упустили бронзовые медали турнира и заняли четвертое место. После ритм-танца они были третьими. Бронза досталась американцам Эмилии Зингас и Вадиму Колеснику.