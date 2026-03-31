С нового сезона фигуристы будут исполнять только шесть прыжков в ПП — ISU

В произвольной программе количество прыжковых элементов сократилось с 7 до 6: осталось четыре сольных прыжка и два каскада.

Ойлер больше не имеет стоимости и не будет учитываться при подсчете прыжков в каскадах или комбинациях. Его можно исполнить один раз и только в произвольной программе.

Комбинации из трех прыжков разрешены теперь только в одиночном катании.

В произвольной программе один и тот же тип прыжка, вне зависимости от количества оборотов, может быть исполнен не более трех раз.

Повтор одного и того же сольного прыжка будет получать отметку +REP и 80% от базовой стоимости.

Одно из вращений в произвольной программе будет заменено на хореовращение.