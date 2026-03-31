ISU создаст единый банк музыки для фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки, которую фигуристы смогут использовать для программ без проблем с авторскими правами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. ISU уведомил об этом в ходе обсуждений, прошедших на чемпионате мира в Праге.

Сообщается, что ISU намерен добиться лицензии на использование всего каталога музыки следующих компаний: Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars. Кроме того, обсуждается создание библиотеки треков «в стиле Spotify».

Как отмечает источник, к решению создать единый банк музыки для фигуристов ISU подтолкнули скандалы, связанные с авторскими правами на композиции.