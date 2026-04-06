Этери Тутберидзе: «Когда у меня была проблема с весом, я корку черного хлеба грызла весь день. Может, я психологически больная от этого стала. Но если будет плюс вес, это раскоординация и травмы»
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе объяснила важность контроля веса в фигурном катании.
На сайте Okko вышел четвертый выпуск сериала «Метод Тутберидзе» с участием Алисы Двоеглазовой, Дарьи Садковой и Софьи Акатьевой.
«И мышцы болят [у фигуристов], и может какая-то микротравма произойти, и есть вечером хочется. Особенно перед сном. Это должен человек сам пройти, потому что здесь это очень нужно. Потому что вначале – фигурное катание, без которого ты не видишь себя. А потом – ты. Когда у меня была проблема с весом, я корку черного хлеба грызла весь день. Я не знаю, может быть, я психологически больная от этого стала. Может быть, если я была бы бодипозитив, я была бы гораздо более здоровая. Если будет плюс вес, это будет раскоординация, это будет много чего... И травмы в том числе. Это будут переломы плюсневых костей, которые очень часто в этом возрасте случаются. Почему? Потому что они приземляются с вот этими недокрутами, и стопа не железобетонная. Естественно, эти плюсневые кости ломаются. В каком виде спорта, кроме сумо, можно быть в перевесе? В каком виде спорта это будет нормально? В легкой атлетике? В каком? Почему у нас вдруг сказали «это нормально»? Нет, это травматизм», – сказала Тутберидзе.
