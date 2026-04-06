Садкова рассказала о дружбе с Двоеглазовой и Акатьевой

Серебряный призёр чемпионата России (2025) и финала Гран-при России фигуристка Дарья Садкова заявила, что ей не мешает дружба с напарницами по тренировочной группе — Софьей Акатьевой и Алисой Двоеглазовой. Все три спортсменки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

«Я не считаю, что наша дружба мешает. Лично я не вижу в этом проблем для себя. Ты не можешь сделать в любом случае ничего со своими чувствами, которые ты испытываешь к другим людям. Я не могу просто так взять и относиться к ним резко плохо. Зачем мне это делать? Просто потому что мы соперницы на льду? Но вот то, что остаётся на льду, оно на льду», — сказала Садкова в выпуске проекта «Метод Тутберидзе».