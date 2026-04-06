«Мне не нравится, что он делает». Тарасова отреагировала на резкие высказывания Транькова

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поддержала резких высказываний двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, чемпиона мира в парном катании Максима Транькова в адрес жюри и некоторых участников прошедшего ранее турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026.

Тарасова отреагировала на резкие высказывания Транькова
© Чемпионат

«Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Всем рассказывать, кому выступать, а кому сидеть. Это вообще не его направление в работе. У меня нет такого вопроса, как у Транькова. Во-первых, я считаю, что каждый делает то, что может. И когда Женя [Медведева] почувствует в себе силы, она будет выступать. Как она судит? Судит нормально», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости