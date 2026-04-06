Тарасова отреагировала на резкие высказывания Транькова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поддержала резких высказываний двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, чемпиона мира в парном катании Максима Транькова в адрес жюри и некоторых участников прошедшего ранее турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026.

«Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Всем рассказывать, кому выступать, а кому сидеть. Это вообще не его направление в работе. У меня нет такого вопроса, как у Транькова. Во-первых, я считаю, что каждый делает то, что может. И когда Женя [Медведева] почувствует в себе силы, она будет выступать. Как она судит? Судит нормально», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».