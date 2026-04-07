Фигурист Малинин перевоплотился в героя аниме «Наруто»

Американский фигурист Илья Малинин, трёхкратный чемпион мира, удивил зрителей японского шоу Stars on Ice в Осаке — спортсмен представил яркий номер в образе главного героя популярного аниме «Наруто».

Шоу Stars on Ice Japan Tour 2026 прошло в Осаке с 4 по 5 апреля 2026 года на арене Towa Pharmaceutical RACTAB Dome. Это была часть японского тура ледового шоу, который также включал выступления в Токио.

В конце марта он выиграл золото на чемпионате мира в Праге. Ранее, на Олимпиаде‑2026 в Милане, Малинин продемонстрировал высокий класс: хотя в личных соревнованиях он занял восьмое место, в командном турнире спортсмен принёс сборной США золотую медаль.