В ISU ответили на вопрос о возвращении российских юниоров на соревнования

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что сроки возвращения российских и белорусских юниоров на международные старты пока не определены.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с весны 2022 года. В 2025 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить участников юниорских соревнований с флагом и гимном.