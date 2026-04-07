В ISU ответили на вопрос о возвращении российских юниоров на соревнования

ISU о возвращении российских и белорусских юниоров на соревнования: «На данный момент конкретных временных рамок этого процесса нет»
Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что сроки возвращения российских и белорусских юниоров на международные старты пока не определены.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с весны 2022 года. В 2025 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить участников юниорских соревнований с флагом и гимном.
«В соответствии с рекомендациями 14-го Олимпийского саммита, состоявшегося в декабре 2025 года, Совет получил обновленную информацию от МОК о реинтеграции спортсменов младше 17 лет из России и Беларуси в международное спортивное сообщество. На данный момент конкретных временных рамок этого процесса нет», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ISU.
