Фигуристка Синицина ответила, планирует ли становиться тренером

Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина ответила, планирует ли в дальнейшем становиться тренером.

— Вика, хочешь быть тренером?

— Понимаете, быть тренером — это нужно сесть на много-много-много-много лет за бортик. Не выходить вообще с утра до вечера. Мы пока не определились, хотим ли мы этого или нет. Конечно, хочется поделиться. Столько у нас опыта, столько знаний, хочется, действительно, ну, детей научить, дать им это. Но ты понимаешь, что ты полностью закроешься на катке, — сказала Синицина в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».