Трусова исполнила тройной аксель на тренировке

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества - Трусова) впервые после рождения ребенка исполнила тройной аксель на тренировке. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

6 августа прошлого года у Александры и Макара Игнатовых родился сын. Фигуристка ни разу чисто не исполняла тройной аксель на соревнованиях.

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.