Хореограф Гуменника ответил на критику программы «Терминатор»

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова», ответил на критику номера «Терминатор» для «Русского вызова» — 2026.

– Часть аудитории после «Русского вызова» отметила, что «Трансформер» и «Терминатор» – похожие номера и в каком-то смысле это самоповтор. Следили ли вы как-то за тем, чтобы программы не копировали друг друга?

– Общее впечатление складывается из того, что это блокбастеры, в которых есть акцент на роботов. В плане танца всё абсолютно разное, может быть, одно движение повторилось, когда Петя прокатывался на коленях вперёд. Это было в «Трансформере», но мы старались, чтобы это выглядело по-другому.

Не считаю, что с хореографической точки зрения номера связаны. Когда мы делали «Терминатора» и я предлагал какие-то решения, Коля меня очень хорошо заземлял: «Низам, круто, но не хочется каких-то отсылок к «Трансформеру» вообще». Мы старались сделать так, чтобы это отличалось, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.