Фигурист Малинин рассказал о своей терапии

«Это изменило мою жизнь». Илья Малинин рассказал о своей терапии
21‑летний профессиональный фигурист Илья Малинин рассказал, что помогает ему сохранять боевой дух в непростой сезон соревнований.
«Прошло несколько дней — теперь, когда сезон в некотором роде подошёл к концу, я наконец могу всё это как следует осмыслить. Это был долгий, напряжённый сезон, со множеством взлётов и падений. Так что сам факт того, что я с этим справился, вызывает у меня настоящую гордость. И, честно говоря, мне кажется, что это один из лучших сезонов, которые у меня были, — просто потому, что у меня появились кошки. Они действительно изменили мою жизнь. По‑настоящему, я чувствую, что теперь они — моя терапия», — приводит слова Малинина People.