Фигуристку Петросян отказались обслуживать в итальянских бутиках

Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что в Италии ей отказали в покупке в магазинах Dior и Louis Vuitton из-за российского паспорта.

«У меня остался небольшой осадок после посещения в аэропорту Dior. Я хотела себе купить сережки и колечко. И тут девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: «Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать. И в Louis Vuitton тоже сказали, что нельзя», - сказала Петросян в шоу ALEKO in my bag в соцсети «ВКонтакте».

Также российская фигуристка отметила, что их грузинскому товарищу также было отказано в покупках по причине того, что полет будет осуществлен именно, в Москву.

Петросян была единственной российской фигуристкой на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые прошли в феврале. На соревнованиях она заняла шестое место.