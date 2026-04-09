Жулин назвал лучший момент сезона в фигурном катании

Александр Жулин: «Лучший момент сезона — выступление Петра Гуменника на Олимпиаде. В Милане он выглядел просто блестяще»
Заслуженный тренер России Александр Жулин считает выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх лучшим моментом сезона.
«Олимпийский сезон оказался для меня таким же, как и предыдущие. Ничего принципиально нового почти не было. Обидно, что мы по-прежнему соревнуемся только внутри России. Это главное впечатление со знаком минус. Одно радует, что федерация из кожи вон лезет и поддерживает наших спортсменов. Лучший момент сезона — выступление Петра Гуменника на Олимпиаде. В Милане он выглядел просто блестяще. Петр — настоящее светлое пятно в этом году. Еще из плюсов могу отметить победу моей пары на чемпионате России. Саша [Степанова] и Ваня [Букин] здорово спрогрессировали. Остается надеяться, что когда-то наш бан закончится», — сказал Жулин.
