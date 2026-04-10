Захарова высказалась о том, что российскую фигуристку не обслужили в Италии

Захарова об отказе Петросян в обслуживании в Италии: «Зачем покупать у тех, кто тебя дискредитирует по национальному признаку?»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость о том, что российской фигуристке Аделии Петросян отказали в покупке в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии.
Фигуристка рассказала, что после Олимпиады-2026 в миланском аэропорту ей не продали ювелирные изделия из-за российского паспорта.
«А зачем покупать у тех, кто тебя дискредитирует по национальному признаку?» – сказала Захарова.
На Олимпийских играх в Милане Петросян заняла 6-е место. Она выступала в нейтральном статусе.
