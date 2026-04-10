Роднина: не могу сказать, что Тутберидзе чем-то удивила в этом сезоне

Ирина Роднина: «Не могу сказать, что в этом сезоне Тутберидзе чем-то сильно удивила»
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что тренер Этери Тутберидзе не удивила ее в прошедшем сезоне.
«Не могу сказать, что в этом сезоне Этери Тутберидзе чем-то сильно удивила. В фигурном катании просто невозможно устроить конвейер из учеников, каждый из которых добьется самого высокого результата. Я бы сказала, что Алексей Мишин и Тамара Москвина – мои любимые тренеры. Здесь я все равно больше обращаю внимание на людей моего возраста. Не хочу принципиально игнорировать кого-то из более молодых, но из нынешнего поколения тренеров никого выделить не могу. К тому же, они оба всегда умели работать с любыми спортсменами. Для Тутберидзе детей чуть ли не с детства отбирают, а про Москвину и Мишина я такого сказать не могу», – сказала Роднина.
Ирина Роднина: «Не могу сказать, что в этом сезоне Тутберидзе чем-то сильно удивила»
Ирина Роднина: «Не могу сказать, что в этом сезоне Тутберидзе чем-то сильно удивила»