«Получит люлей»: Плющенко рассказал, как следит за учениками в отпуске

«Контроль должен быть за каждым. И ежедневно». Плющенко показал, как следит за тренировками в своей школе во время отдыха на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что следит за тренировками в «Ангелах Плющенко» даже в отпуске.

Он опубликовал видео со своего отдыха на Мальдивах: в кадре он смотрит на планшете записи с камер наблюдения.

«Контроль должен быть за каждым. И ежедневно. Все тренировки смотрю во всех школах. Дима сейчас получит люлей. Димочка Шелковников у нас получит. В футбол играет, ага», – сказал Плющенко.
