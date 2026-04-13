«Получит люлей»: Плющенко рассказал, как следит за учениками в отпуске

«Контроль должен быть за каждым. И ежедневно». Плющенко показал, как следит за тренировками в своей школе во время отдыха на Мальдивах
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что следит за тренировками в «Ангелах Плющенко» даже в отпуске.
Он опубликовал видео со своего отдыха на Мальдивах: в кадре он смотрит на планшете записи с камер наблюдения.
«Контроль должен быть за каждым. И ежедневно. Все тренировки смотрю во всех школах. Дима сейчас получит люлей. Димочка Шелковников у нас получит. В футбол играет, ага», – сказал Плющенко.
