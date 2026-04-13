Трусова рассказала о прогрессе в прыжках

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова во время задержки рейса из Владивостока поделилась с подписчиками, как проходит восстановление прыжков.

«У нас задержали рейс мы должны были вылететь в 8:30 утра времени Владивостока, но до сих пор не вылетели, и, получается, сейчас рейс поставили на 13:10. Сидим ждём, не знаем, когда вылетим. У нас уже прошло три города тура. Из достижений: за время тура я восстановила тройной аксель. Считаю, это, конечно, победа. Даже прыгнула на публике. Да, пока что только в финале, но всё впереди. Один раз с помаркой прыгнула лутц (четверной) в номере. Буду стараться, чтобы получался хорошо в номере. Пока хорошо получается только на финале, на тренировках. В номере один пока что только получился. Но ничего, не так давно его восстановила. Буду пробовать», — сообщила Трусова в телеграм-канале. «Задержка рейса — это знак, что пора делиться с вами новостями. Кое-что из этого для вас уже не новость, конечно, но я не могла об этом не сказать!» — добавила фигуристка к посту.

Напомним, Александра Трусова принимает участие в шоу Этери Тутберидзе.