Добавили на «Миротворец» — российскую фигуристку Медведеву внесли в базу

Фигуристку Евгению Медведеву внесли в скандальную базу «Миротворца».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева внесена в базу украинского ресурса «Миротворец» (заблокирован по решению суда в РФ), следует из данных, опубликованных на сайте проекта.

В карточке спортсменки указано, что ей вменяют посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку специальной военной операции. Дополнительные детали и дата включения не раскрываются.

На тех же основаниях в базу внесены серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт и олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию Алексей Фросин.

Ресурс «Миротворец» публикует данные лиц, которых его создатели считают причастными к угрозам национальной безопасности Украины. В разные годы в базе оказывались политики, военные, журналисты и представители культуры.

Ранее в список уже включали российских спортсменов. Основанием, как правило, становилась публичная позиция или участие в мероприятиях, связанных с поддержкой российской государственной политики.