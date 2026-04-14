Устенко рассказал о номере под Агузарову

Миронова и Устенко рассказали о создании номера для «Русского вызова».

Танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как создавался их номер для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Фигуристы представили программу на тему интернет-знакомств под песню Жанны Агузаровой «Мужчины в этой жизни».

Устенко: В этом году мы подали заявку нашего номера, ее одобрили, и вот мы на «Русском вызове». Такой короткий путь. Идею для номера предложила Катя. Мне сразу понравилось. Моя первая реакция была: «Ух ты, погнали».

Миронова: Наш тренер и постановщик номера Елена Николаевна (Соколова) подсказала, что раз в песне мужчины во множественном числе, то было бы прикольно найти как минимум еще двух парней.

Устенко: Я сразу сказал, что есть Коля Угожаев, позвонил ему, передал трубку Елене Николаевне и через минуту вопрос решился. Колю не пришлось уговаривать, он дал согласие. Как я мог забыть про своего друга? Конечно, я очень хотел, чтобы Коля участвовал в «Русском вызове». Тем более, что так вышло с Кубком Первого канала, когда по болезни он не смог быть в нашей команде, пропустил турнир. И сейчас был хороший повод передать ему свитер с его номером, который сделали для Кубка Первого.

Кроме Коли нужен был еще один фигурист. Я подошел к Эмилю Хисамову, который тренируется в нашей группе Елены Соколовой, обрисовал ему ситуацию, и он тоже сразу согласился. С Колей Угожаевым Эмиль примерно одного роста, они похожи внешне, так что по картинке смотрелись органично и фактурно.

Миронова: По сюжету все трое – претенденты на руку и сердце моей героини, но я отдаю предпочтение одному, кого играет Женя. Поставили номер нам Елена Николаевна (Соколова) и Кирилл Павлович (Алешин).

Устенко: Елена Николаевна подсказала большую часть. Мы с Катей сами тоже креативили. Потом с соревнований вернулся Кирилл. Он долго добирался до Питера, в тот момент были проблемы с логистикой, рейсы самолетов отменяли. Добирались они с пересадками, были уставшими. А мы дергали его, бедного. И когда нужно было все отрепетировать, уговорили прийти на каток, хотя в тот вечер у Кирилла были билеты в театр на 19 часов. Но он все-таки приехал к нам, с головой ушел в работу, за что ему огромное спасибо.

Миронова: С визуальным рядом на экране, который показывали во время нашего номера, помогла Алиса Абдуллина, фигуристка нашей группы. Она услышала обсуждения нашей программы и предложила помощь своего однокурсника из ИТМО, который занимается этим. Я написала ему, как это вижу, что хотела бы, и он все сделал, помог реализовать наши идеи.

Устенко: Прокатали мы программу с удовольствием. Мы на самом деле получили удовольствие от участия в «Русском вызове». В прошлом году мы подавали заявку, но она не нашла отклика. Конечно, тогда нам хотелось поучаствовать, но раз нет, пораньше ушли на отдых. А сейчас все сложилось, наша заявка понравилась. И спасибо всем, кто помог нам с программой, помог реализовать все задуманное на этом турнире.