Захарова оценила перспективы Валиевой после возвращения

Бронзовый призер чемпионата России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Евгений Колывановой оценила перспективы Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой после возвращения к официальным соревнованиям.

– У девочек был большой перерыв, Саша даже стала мамой. Будем смотреть по результатам. Если у них получится быстрой прийти в свою пиковую форму, то, конечно, будет очень интересно за ними наблюдать, с ними соревноваться. У них все впереди, – отметила Захарова.

Игнатова (Трусова) была в декретном отпуске по рождению ребенка.

Валиева отбывала четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она истекла в декабре 2025 года.