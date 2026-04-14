Гуменник попал в список Forbes

Forbes включил Гуменника в список номинантов рейтинга «30 до 30».

Фигурист Петр Гуменник попал в список номинантов рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт».

Героями рейтинга являются те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

Также в список номинантов включены Михаил Симонов (автогоннки), Алексей Данилов (легкая атлетика), Роман Шогджиев (шахматы), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика), Иван Гогин (киберспорт), Тимур Арбузов (дзюдо), Дарья Клепикова (плавание), Роман Канцеров (хоккей) и Никита Филиппов (ски-альпинизм).