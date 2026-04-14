Софья Самодурова поделилась впечатлениями от шоу-программ «Русский вызов»

Самодурова: осталось чувство, что в спорте я не до конца раскрылась актерски.

Чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась впечатлениями от участия в турнире шоу-программ «Русский вызов».

«За достаточно короткий промежуток времени нам с хореографом Елизаветой Навиславской предстояло сделать две новые программы. На юбилее Алексея Николаевича Мишина я представила одну из них об Эдит Пиаф. И это было классное исполнение, сама ощутила, насколько слилась с образом героини.

Елизавета тогда сказала, что, наверное, этот номер отлично бы подошел к «Русскому вызову». Но поскольку программа была уже показана, мы стали думать, что же можем сделать такого, что еще никто не пробовал. Так родилась идея о программе без музыки, номере под аккомпанемент только голоса чтеца.

Елизавета предложила стихотворение Василия Уриевского «Стих про стих». И надо было сделать программу, где каждая строчка, каждый акцент выражался бы хореографией, языком тела, жестов, чтобы зрители это понимали. Такого я никогда еще не пробовала. Без музыки. Только голос, ритм стиха, паузы и прочее. Но мне захотелось это сделать, показать, как я могу по-актерски эмоционально это выражать. Все-таки у меня в душе осталось чувство, что в спорте я не до конца все это раскрыла.

Елизавета сама прочла стихотворение, мы записали ее голос, он звучит в программе. Много репетировали, чтобы добиться выразительности и искренности в исполнении этой программы. Многие тренеры после моего проката в кулуарах «Юбилейного» подходили, поздравляли, говорили, что это классная работа. Хотя такое случается совсем не часто.

Для себя я откатала номер хорошо. Мне хотелось сделать что-то абсолютно новое и уникальное. И я это сделала. Конечно, как спортсменке хотелось получить хорошие оценки – в спорте все перфекционисты, и я остаюсь такой.

Но сейчас для меня все-таки важнее было другое, что я рискнула, пошла на эксперимент, и мой хореограф сказала, что я справилась, что она гордится мной», – сказала Самодурова.