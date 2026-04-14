Мария Захарова: "Надеюсь, что хотя бы через год нас допустят"

Захарова: надеюсь, что хотя бы через год нас допустят, мы будем готовы побеждать.

Бронзовый призер ЧР-2026 Мария Захарова выразила надежду на допуск к международным соревнованиям.

– Где искать мотивацию, если российские фигуристы еще год не будут допущены до международных соревнований?

– Искать мотивацию, наверно, нужно в изучении других прыжков, ультра-си, которые еще не умеешь, и показывать их хотя бы в России. У нас тоже есть много хороших, интересных стартов. Лично для меня, это даже хорошо еще, скажем, пообитать во внутренней среде. Надеюсь, что хотя бы через год нас допустят, и мы уже будем готовы побеждать.

– В следующем сезоне на соревнования возвращаются Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева. Их возвращение мотивирует, добавит остроту соревнованиям?

– У девочек был большой перерыв, Саша даже стала мамой. Будем смотреть по результатам. Если у них получится быстро прийти в свою пиковую форму, то, конечно, будет очень интересно за ними наблюдать, с ними соревноваться. У них все впереди.

– Есть уже идеи для программ на следующий сезон, какие образы хочется попробовать воплотить на льду?

– Буквально на днях уже определились, под какую музыку я буду катать короткую и произвольную программы. Я уйду чуть-чуть в другой стиль, то есть меня увидят в другом образе. Надеюсь, что новый стиль мне подойдет. Думаю, что летом, когда буду накатывать программы, я пойму, мое или нет. Если не получится, то вернусь обратно к своему стилю, – сказала Захарова.