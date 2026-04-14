Роднина заявила об отсутствии интереса к российским соревнованиям по фигурному катанию

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что ей неинтересно смотреть российские соревнования по фигурному катанию, в отличие от Олимпийских игр.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник были допущены до участия в отборочном турнире к Олимпийским играм в Италии, а на самих Играх заняли шестые места в женском и мужском одиночном катании.

— Кого бы вы назвали сильнейшим российским фигуристом в этом сезоне?

— Честно, я смотрела только Олимпийские игры. Другие соревнования не смотрела. Поэтому мне запомнились только те [фигуристы], кто выступал в Италии.

— Почему не смотрели российские соревнования?

— Вы сравнили этапы Кубка России и Олимпиаду. У меня есть свои дела. Дело не только в отсутствии времени — я и раньше такое не смотрела. Это не вызывает такого интереса. Я люблю смотреть сильнейших, мне отказать в этом праве невозможно, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года.