Команда Тутберидзе показала постановку номера Трусовой на песню Zombie
Команда Этери Тутберидзе показала процесс постановки номера для фигуристки Александры Трусовой на песню The Cranberries – Zombie.
На видео Тутберидзе, Трусова, а также Даниил Глейхенгауз отрабатывают элементы на льду.
«Постановка второй программы Александры Трусовой – «Zombie». Получился по-настоящему яркий и сильный номер, который вы можете увидеть на наших шоу. Уже сегодня в Уфе! До встречи, наши дорогие зрители», – говорится в сообщении телеграм-канала команды Тутберидзе.
Трусова – серебряный призер Олимпийских игр-2022 и бронзовый призер чемпионата мира сезона 2021 года.
