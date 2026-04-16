Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о давлении на женщин в фигурном катании, заявив, что от спортсменок требуют идеального внешнего вида, передает Forbes.

«Ты должна быть «хорошенькой»: правильно себя вести, красиво кататься и вращаться, быть безупречной во всем. Конечно, это огромное давление. В подростковом возрасте оно ощущается особенно остро, ведь тело меняется», — сказала Туктамышева.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

Ранее Туктамышева призналась, что ее беспокоит отсутствие закона о домашнем насилии.