Туктамышева похвалила Лью

Туктамышева о Лью: не все зарубежные фигуристки такие.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как сохраняла мотивацию в условиях высокой конкуренции.

– Вам приходилось конкурировать сразу с несколькими поколениями фигуристок. Что оказалось самым сложным: не уступить физически, технически или психологически принять постоянную смену лидеров?

– В начале главный вызов – не уступать технически. Но в какой-то момент я поняла, что при всей моей стабильности я все равно проигрываю. Особенно когда на стартах появились спортсменки вроде Александры Трусовой и Камилы Валиевой с несколькими четверными прыжками. Я априори не могла стать первой по баллам.

Я довольно спокойно это приняла и поняла, что у меня свой путь. В какой-то момент становится важнее найти внутренний стержень и делать свой максимум. Если все время держаться за идею «я должна быть первой», то очень легко сдаться. А когда ты работаешь над тем, чтобы быть лучшей версией себя, опора оказывается гораздо устойчивее. После чистого проката тебе самой нравится, как ты выглядишь на льду. Это дает энергию двигаться дальше, даже если ты заняла второе, третье или четвертое место.

– Это звучит как очень взрослая позиция. Иногда кажется, что у зарубежных фигуристок она именно такая, что они выходят на лед скорее «для себя», а не чтобы доказать что-то всем вокруг.

– На самом деле это не совсем так. Просто у нас есть яркий пример – Алиса Лью. Она уже в детстве была очень талантливой, делала четверные прыжки в юном возрасте, не отставая от русских фигуристок. Поэтому сегодня может позволить себе кататься легко: когда ты уверен в своем контенте, когда знаешь, что хорошо выполнишь все прыжки, появляется ощущение свободы.

Но это не значит, что все зарубежные спортсменки такие. Если нет стабильности, невозможно выйти и насладиться прокатом, так как ты начинаешь больше контролировать себя, держать в голове огромное количество деталей, – сказала Туктамышева.