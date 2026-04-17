Олимпийский чемпион отреагировал на слова украинских СМИ про Тарасову

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал украинские СМИ, которые написали, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию из-за слов про Украину, передает Sport24.

«Ясно, что это крайняя точка низости. Даже враг на поле боя никогда не станет добивать раненого. Есть люди, которые теряют обычную человечность и превращаются просто в скот. Время все равно расставит все на свои места», — сказал Васильев.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Ранее Дмитрий Губерниев ответил украинским СМИ за слова про Тарасову, назвав их моральными уродами.