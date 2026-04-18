Появились новые подробности о состоянии Тарасовой

Алексей Тарасов, племянник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сообщил новые подробности о ее состоянии. Его слова приводит Sport24.

Тарасов заявил, что состояние тренера с каждым днем становится только лучше, поэтому ее должны выписать уже на следующей неделе.

«Точная дата неизвестна, но начиная с понедельника она может вернуться домой», — добавил он.

Тарасова была госпитализирована несколько дней назад из-за осложнений после простуды. В настоящий момент она идет на поправку.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.