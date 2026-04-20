Малинин исполнил комбинацию из четверного акселя и сальто

Трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин исполнил комбинацию из сложнейшего на данный момент прыжка в фигурном катании, четверного акселя, ойлера и сальто на льду. Видео связки элементов опубликовал пользователь одной из соцсетей.

Малинин является первым фигуристом, успешно исполнившим в прокате на официальных соревнованиях четверной аксель. Также он единственный в истории фигурист, которому удалось исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Однако по новым правилам ISU с сезона-2026/2027 фигуристы смогут исполнять в произвольной не более шести прыжковых элементов. Малинин выполнил максимальное количество четверных прыжков в одной программе в финале Гран-при ISU сезона-2025/2026. Одновременно с этим достижением он обновил личный и мировой рекорды по баллам за произвольную программу (238,24).