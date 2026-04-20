Прыжки фигуриста Малинина добавили в Fortnite

Разработчики онлайн-игры Fortnite добавили специальное празднование, повторяющее отрывок из короткой программы чемпиона мира по фигурному катанию американца Ильи Малинина.

Празднование изображает четверной прыжок с последующим сальто назад. Малинин стал первым фигуристом, появившимся в Fortnite.

Ранее разработчики добавляли в игру празднования, посвященные футболистам Лионелю Месси и Неймару, пилоту "Формулы-1" Льюису Хэмилтону и баскетболисту Леброну Джеймсу.