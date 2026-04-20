Выяснилось, когда Тарасову могут выписать из больницы

Алексей Тарасов, племянник Татьяны Тарасовой, рассказал, что тренера должны выписать из больницы на днях. Его слова передает Sport24. "Дату выписки пока не назначили. Не будем углубляться в медицинские истории. Татьяна Анатольевна чувствует себя лучше. Ее должны выписать на днях", - рассказал Алексей. Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.