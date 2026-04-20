Фигуристка Бойкова рассказала, в ком видит главных конкурентов

Трёхкратная чемпионка России и чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, назвала пары Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин и Анастасия Метёлкина/Лука Берулава главными конкурентами для себя на международной арене.

– Остаются Хазе/Володин, Метёлкина/Берулава, Павлова/Святченко. Из этих трёх пар назови пару, в которой ты видишь наиболее весомого конкурента для вас?

– Я бы назвала на самом деле две пары. Это Никита с Минервой и Настя с Лукой. На мой взгляд, это сейчас две достаточно равные пары, которые соревнуются между собой – кто лучше откатает, тот и будет первый. Наверняка, когда мы будем возвращаться на международную арену, мы будем соревноваться тоже с этими дуэтами.

– Если четверного выброса не будет, то с ними соревноваться будет сложно?

– Нет. Я считаю, что у нас у всех равный контент, но у нас, например, больше скорость. Сложно, конечно, по трансляции сказать, но с Настей и Лукой мы катались непосредственно в Перми, а Никиту с Минервой я, по-моему, видела в Сочи. Не помню уже, но тоже на сборах. И могу сказать, что у нас преимущество в скорости, в лёгкости исполнения элементов, — сказала Бойкова в интервью Okko.