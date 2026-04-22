Грицаенко отреагировал на слухи о распаде его с Осокиной пары

Российский фигурист Артём Грицаенко, выступающий в парном катании с Елизаветой Осокиной, опроверг ранее появившуюся информацию о возможном распаде дуэта в ближайшем будущем из-за отсутствия у спортсменов совместных тренировок и наличия личных конфликтов.

«Мы сейчас не тренируемся, потому что у нас отпуск. Я эту новость не знаю, первый раз об этом слышу», — цитирует Грицаенко «Спорт день за днём».

Месяц назад также появлялась информация о потенциальном прекращении фигуристами сотрудничества, которую опроверг их тренер Павел Слюсаренко.

На чемпионате России в декабре 2025 года Осокина/Грицаенко заняли итоговое шестое место.