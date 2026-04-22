Яна Поплавская пристыдила Плющенко после откровений его сына: "Новые дети нужны, а вот этот „старый“ сын ненужный?"

Сын Евгения Плющенко дал полное боли интервью. Егор Ермак рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца.

Егору уже 19 лет. Он носит фамилию матери, хотя родился в законном браке фигуриста и Марии Ермак. Те отношения Плющенко рухнули после трех лет семейной жизни, а после экс-супруги судились за совместное имущество и опеку над ребенком. В итоге мальчик остался жить с мамой в Санкт-Петербурге. Долгое время бывшая жена не давала Евгению общаться с сыном. А когда Егор вырос и сам пришел к папе, его ждал не самый теплый прием. Сейчас отец и сын почти не видятся.

Яна Поплавская посмотрела интервью и пришла в ужас. Актриса считает, что Егор не пытался очернить отца, он просто поделился переживаниями, которые скрывал годами.

"Он же очень спокойно говорит, никаким образом его не оскорбляет. Скорее, это боль человека, который очень хотел быть рядом со своим отцом, но оказался ненужным. Он не вытаскивает грязного белья… Это, скорее, предательство со стороны отца", — отметила исполнительница рои Красной Шапочки.

Поплавская уверена, что ответственность за все, что сказал Егор полностью лежит на его родителях. Ведь это двое взрослых не смогли после развода договориться о человеческом общении, и из-за них пострадал ребенок.