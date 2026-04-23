Туктамышева высказалась о возвращении Трусовой

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамшыева призналась, что ее вдохновляет пример фигуристки Александры Трусовой, которая возобновила карьеру. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне сейчас очень нравится, как Трусова в тандеме с Тутберидзе нашла прекрасный коннект. Саша возрождается. Мы в туре наблюдаем за ее успехами. Всегда за нее болеем. Это тоже очень вдохновляет. Сашка крутая», — заявила она.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года. Официально о завершении карьеры она объявила осенью 2025 года.