Оценены шансы российских фигуристов попасть на международные турниры

Министр спорта Михаил Дегтярев оценил шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования в следующем сезоне. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев заявил, что шансы есть всегда. Он подчеркнул, что министерство работает над этим вопросом.

«Бьемся за каждого спортсмена», — добавил чиновник.

2 апреля стало известно, что вопрос о возвращении юниоров из России и Белоруссии на международные соревнования стоял в повестке заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) в Праге, однако решение так и не было принято. Теперь вопрос будет рассматриваться на следующем совете в июне.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. При этом в октябре прошлого года ISU рассматривал возможность допустить фигуристов из России к участию в юниорской и взрослой возрастных категориях.