Российский фигурист рассказал, как его избивал отец

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал в шоу «Каток», что его в детстве бил отец.

«Отец бил меня за плохую тренировку. Папа же старший тренер, есть такие полномочия. Зал пустой, ставит меня в выезд или в «ласточку», я стою, и если я расслабляюсь — чехлом. Перед школой полчаса меня… И пошел в школу», — сказал Ковтун.

Ковтун добавил, что в детстве всегда хотел спросить у отца, зачем он это делает.

«Я все время так хотел сказать, но не говорил. У меня было ощущение, что взрослым вообще бесполезно что-то говорить в том возрасте», — добавил Ковтун.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.