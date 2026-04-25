Плющенко показал, как Рубцова прыгает на льду пять сальто подряд

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко показал, как его ученица Любовь Рубцова прыгает на льду пять сальто подряд.
«Помните, я писал про 3 сальто подряд? Илья (Малинин) вызов принял. Счет был 3-3. Сейчас – 4-4. Но мы не останавливаемся! Наша Люба Рубцова делает 5 сальто подряд. Счет 4-5 😎», – написал Плющенко.
