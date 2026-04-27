Чемпион России защитил диплом на тему четверного акселя

Чемпион России Владислав Дикиджи окончил техникум при петербургском училище олимпийского резерва № 2.

Он защитил выпускную квалификационную работу на тему «Техника исполнения многооборотных прыжков в фигурном катании: биомеханический анализ четверного акселя и методические рекомендации для тренировочного процесса».

Дикиджи является единственным в России исполнителем акселя в четыре с половиной оборота – он делал его на тренировках, а также вне конкурса на чемпионате России по прыжкам.

На турнирах ISU четверной аксель исполняет только американец Илья Малинин.