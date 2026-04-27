Ученик Тутберидзе назвал MVP сезона среди фигуристов

«Душой за Петю». Ученик Тутберидзе Мозалёв назвал MVP сезона среди фигуристов
Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался о лучших фигуристах сезона-2025/2026. Он выделил своего соотечественника Петра Гуменника и американского спортсмена Илью Малинина.
– Кого бы назвали MVP сезона среди фигуристов?
– Петю, конечно (улыбается).
– А из зарубежных фигуристов?
– Из зарубежных – Малинин, конечно, остаётся пока что.
– Конечно, душой за Петю (улыбается). Да нет, все свои, поэтому даже не могу сказать, – передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, на ОИ-2026 в личном турнире Пётр Гуменник занял шестое место, а Илья Малинин — восьмое. Американец взял золото в командных соревнованиях на Играх, а затем победил на ЧМ-2026.
