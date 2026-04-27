Фигурист Алиев расстался с девушкой, когда лечился от туберкулеза

Алиев расстался с девушкой, когда лечился от туберкулеза: «Отношения закончились в этот период. Было непросто»
Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, что расстался с девушкой в период, когда лечился от туберкулеза.
«Я был асоциальным. Но тут я, наверное, могу похвалить себя сам. Потому что я чувствовал ответственность за других людей, за мое окружение, все, связанное с миром фигурного катания. Я не появлялся на глазах очень долго. Чтобы кого-то не подставить. Я боялся просто, потому что не знал, как это все передается. Я перестраховывался. Потому что олимпийский сезон, а у меня есть друзья, которые выступали на Олимпийских играх. Я не хотел подвести и тренеров, своих в том числе. Было непросто, и я закрылся. Мне в какой-то момент помог друг Евгения Рукавицына – Миша Моторин. Я занимался с детьми онлайн. И все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились в этот период. Тоже было много всего. Было непросто», – сказал Алиев в интервью Первому каналу.
