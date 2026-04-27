Ушла из жизни известная фигуристка, двукратная чемпионка СССР

На 95-м году жизни скончалась известная советская фигуристка, двукратная чемпионка СССР в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Уход Беленькой стал большой потерей для отечественной школы фигурного катания, в истории которой она оставила яркий след.

Майя Беленькая выступала в паре с прославленным тренером Игорем Москвиным, и именно этот дуэт принес спортсменке два золотых титула на чемпионатах Советского Союза. Их сотрудничество на льду оказалось не только успешным на внутренней арене, но и знаковым для всего советского фигурного катания. В 1956 году Беленькая и Москвин, а также другая пара — Лидия Герасимова и Юрий Киселев — стали первопроходцами, первыми среди советских фигуристов приняв участие в чемпионате Европы. На том историческом турнире дуэт Беленькой и Москвина занял 11-е место, сам факт выступления на столь престижных соревнованиях открыл новую страницу в истории отечественного спорта.

Майя Беленькая была прямой ученицей первого олимпийского чемпиона в истории России Николая Панина-Коломенкина, который одержал победу на Олимпийских играх 1908 года. Это наследие легендарного предшественника Беленькая в полной мере передала своим последователям, посвятив значительную часть жизни тренерской работе.

Именно под руководством Майи Беленькой начинал свой путь в парном катании будущий чемпион СССР, а впоследствии заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, воспитавший не одно поколение звезд мирового фигурного катания. Кроме того, ее воспитанниками были серебряные призеры Олимпийских игр 1972 года в парном катании Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.

Вклад Беленькой в развитие фигурного катания невозможно переоценить: она стояла у истоков победной традиции, воспитала плеяду выдающихся спортсменов и навсегда останется в памяти коллег и болельщиков как талантливая фигуристка и мудрый наставник.