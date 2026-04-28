Двоеглазова рассказала, как тренировки влияют на подготовку к ЕГЭ

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о том, как тренировки влияют на ее подготовку к ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, иногда учебе мешает усталость.

«Приходится что-то перечитывать или переписывать по несколько раз, чтобы запомнить, понять», — заявила Двоеглазова.

Россиянкам добавила, что в профессиональном спорте ничего не дается без усилий.

«Чтобы дойти до какого-то результата, нужно очень много тренироваться. Поэтому тяжело совмещать учебу и фигурное катание», — отметила Двоеглазова.

Фигуристке, выступающей в одиночном катании, 17 лет. На последнем чемпионате России она завоевала серебряную медаль. Двоеглазова тренируется в группе Этери Тутберидзе.