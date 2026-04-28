Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как реагирует на комментарии по поводу веса.

– Я так устроена, что даже небольшая пауза в тренировках – и я сразу набираю вес. Это моя реальность, не буду говорить «проклятье», но я всю жизнь борюсь с этой темой. Есть в моем фигурном катании такая ложка дегтя – справляйся, девочка, борись. Но я знаю, что и здесь все получится, мы найдем путь.

Мы недавно с сестрой страдали по этому поводу. Почему есть девушки, которые, что бы ни съели, остаются маленькими и худенькими – они вообще об этом не думают. А у нас с ней другой тип телосложения. Так что мы поплакали, что жизнь несправедлива, а потом слезы вытерли и начали искать плюсы. И быстро пришли к тому, что все нормально, трагедии нет. Конечно, нелегко, и это действительно ежедневная борьба.

Но людям разве объяснишь? У комментаторов простой рецепт: закрой рот и не ешь. А как тренироваться тогда, откуда силы брать? Схема «просто не буду есть» не работает и никогда не работала. Там начинается обратный эффект.

– Были такие периоды у тебя в жизни?

– Конечно. Но в детстве – во взрослом возрасте я уже так себя не истязала. А тогда могла на завтрак огурцы с редиской погрызть, на обед кусок мяса и вообще не ужинать. Но такие были условия. Если бы я сейчас себя ту встретила, я бы обязательно сказала, что это ненормально и так над собой издеваться нельзя.

Я шла на тренировку, после нее, естественно, не ела, а еще полтора часа на тренажере в пленке бегала. Организм был измотан, я утром просыпалась уже без сил – и сознание теряла, и по стеночке ходила. Но я была ребенком, мне было 12-13 лет, а в этом возрасте никто не думает о том, что с тобой будет в 19.

Сейчас я стараюсь относиться к еде осознанно, включаю чуть более строгий режим перед соревнованиями. Этому тоже надо научиться, оказывается. Здорово, если кто-то уже это умеет, а я еще в начале пути. Но это точно не та тема, на которую я отказываюсь разговаривать. Я не стесняюсь этого, это нормальный вопрос. Ну не выгляжу я, как девочки из Кореи – так я и не кореянка! Странно, когда нас сравнивают.

– Задевают такие комментарии?

– Раньше да, сильно. Я легко могла расплакаться от обиды – зачем бить по больному? Это мое тело, моя история. А сейчас я и читать о себе стала меньше, и даже если вижу, то просто смеюсь. После Олимпиады был, помню, комментарий «тумбочке квартиру выдали».

Ну это же смешно: сидит человек и с такой злостью пишет о девушке, с которой даже не знаком. Зато гордится, сколько ему лайков наставили – большое достижение, да, – сказала Самоделкина.