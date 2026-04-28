Илья Малинин: «Я все еще не уверен, что именно хочу делать в следующем сезоне»

Трехкратный чемпион мира американец Илья Малинин заявил, что пока не определился с планами на следующий сезон.

– Чему самому ценному ты научился у своих родителей и Рафаэля Арутюняна?

– Один из самых важных уроков — делать все шаг за шагом и плыть по течению. Это именно то, что помогло мне достичь желаемого в спорте. Также недавно я понял, что это нормально — быть не таким, как все, и оставаться верным самому себе. Тебе не нужно соответствовать чужим ожиданиям.

– Ты уже начал работать над программами на следующий сезон?

– Нет, потому что я все еще не уверен, что именно хочу делать в следующем сезоне. Нужно посмотреть на самочувствие после завершения Stars On Ice. Так что я по-прежнему двигаюсь вперед шаг за шагом.

– Раз ты уже многократно приземлял четверной аксель, как ты планируешь и дальше раздвигать границы в катании?

– Сейчас речь скорее о поиске вещей, над которыми можно работать. Это не всегда технические элементы — это может быть улучшение навыков скольжения, вращений, поиск новых способов стать более креативным, новых концепций и программ.

У меня всегда есть установка — хотеть прогрессировать все больше и больше. Именно это помогает мне каждый раз расширять свои лимиты, просто чтобы продолжать превосходить самого себя, – сказал Малинин.