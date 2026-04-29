Туктамышева рассказала о преследовании со стороны сталкера

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о продолжающемся преследовании сталкера. Ранее фигуристка призналась, что уже долгое время испытывает дискомфорт из-за назойливого внимания со стороны одного из поклонников.

– Не так давно прошёл турнир «Русский вызов», на котором ты выступала с номером-высказыванием против домашнего насилия, а в интервью ты делилась другой близкой к насилию проблеме – сталкерстве. Расскажи, ситуация как-то изменилась на данный момент?

– Ну, не особенно. Всё равно я продолжаю получать цветы от этого человека, но хотя бы он не ломится ко мне в личное пространство, – сказала Туктамышева в интервью Okko.