Туктамышева поделилась ощущениями от работы комментатором

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от работы комментатором и корреспондентом на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Мне очень нравится комментирование, я получаю огромное удовольствие от этого процесса. Жду, что в моей жизни когда-нибудь получится так, что мы будем комментировать, будучи на [международных] соревнованиях. Мне кажется, мы с Линой были в таком восторге после прошлой поездки в Японию, что теперь мы жёстко заряжены, чтобы осуществить другие поездки тоже. На Олимпиаде было всё в новинку, было страшновато, я чувствовала себя не до конца уверенной. Особенно когда были прямые эфиры первые. Но потом поняла, что это не так страшно, что у меня в принципе получается, что нужно просто говорить по фактам, что думаешь, что видишь, быть честным со зрителями, и всё будет нормально. Очень нравились как раз эти прямые эфиры между группами соревновательными. Ну, и конечно, брать интервью у спортсменов, очень увлекательно», – сказала Туктамышева в интервью Okko.